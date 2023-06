Kunstimaja uksel on silt, mis teatab siseneda soovijaile, et käsil on näituste vahetamine. Teise korruse kolm ruumi on eraldatud Kursi Koolkonna 35. aastapäeva tähistamiseks. Eile keskpäeval olid selle kunstirühmitise liikmeist suurimas saalis pilte paigale rihtimas Ilmar Kruusamäe ja Albert Gulk. Viimase suured joonistused olid juba oma koha leidnud, need rippusid keset saali laes.