A Le Coqi kampaaniakorgid panid õllesõbrad ilkuma

Lisaks sellele, et kampaania kirjeldab jalgpalli valesti, ütlevad korgid olevat hõbeda tähise Au, mis tegelikult on hoopis kulla oma (hõbe on Ag).

Joogitehase turundusassistent Brita Uus kommenteeris, et kuigi küsimused käisid mitme inimese kontrolliva pilgu alt läbi, jõudsid valede vastustega tooted kuidagi ikkagi poodidesse. «Üsna kiirelt tuvastasime selle vea, aga paratamatult mingi osa jõudis tarbijate kätte,» lausus ta ning lisas, et korrektsete vastustega partii on juba tootmises. Uus märkis, et viga tekkiski kahe küsimuse ja vastusega ning tema teada rohkem praaki tootmises pole olnud.