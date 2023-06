Kus asus Tartu ülikooli botaanikaaed 1803. aastal? Mitte Emajõe ääres, vaid Hurda pargis!

Tartu ülikooli botaanikaaia 220. aasta pidustused kulmineerusid Tartus täna, 27. juunil, mil botaaniaaia esimesse asukohta istutasid neli meest Bunge saare, ja sündmusi on teisigi veel.

Botaanikaaia esimene asukoht võib paljudele olla uudis, sest vähesed teavad, et see oli praeguse Tiigi ja Vanemuise tänava vahelises pargis ülikooli loodusmuuseumi ja Omicumi asukohal.

Botaanikaaia rajaja ja esimene juhataja oli professor Gottfried Albrecht Germann, kes on meenutanud aia asutamist 1802. ja 1803. aastal nii: «Oli väga raske botaanikaaiale kohta leida. Toomemägi, mille keiser meile kinkis, ei kõlvanud selleks kuivuse ja halva pinnase tõttu; kui see ka mõnes kohas hea oli, siis puudus teine hädavajalik rekvisiit – vesi. Aedu pakuti meile küllalt, aga enamik neist asus soises ümbruses Emajõe ääres. Kui leidsimegi kohti jõe lähedal, polnud need müügiks. /.../ Minu õnneks tuli avalikul oksjonil müüki üks aed, kivist elumaja, puidust kõrvaljoone ja tegelikult väga kehvakasvuhoonega. Ülikool ostis selle 7650 rubla eest, mis polnud selle ümbruse kohta kuigi suur summa...»