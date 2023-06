GALERII ⟩ «Oleme koos, veedame hästi aega ja naerame!» Noored tantsijad läksid suurele peole

Müürsepp on üks sadakonnast Hugo Treffneri gümnaasiumi rahvatantsuansambli Tantsutallad rahvatantsijast, kes reedel Kalevi staadionil esimesel peoetendusel pastelde välkudes murule jooksevad. Talle on see üldse esimene kord pealinna tantsupeole minna. «Ootusärev, ei tea veel täpselt, mis tuleb. Ei ole nii suure publiku ees varem esinenud,» rääkis noormees.