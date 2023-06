Eelnõu järgi on tuleval aastal linna territooriumil elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlviku maksumäär 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, sama määr on ka maatulundusmaa kõlvikutele. Ülejäänud sihtotstarbega maa maksumäär on üks protsent maa maksustamishinnast.