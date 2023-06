Kadri Siibak: ei ole kahtlust, et Kaarel Ird oli väga vastuoluline isik

Kaarel Irdist on jäänud mahukas arhiiv ja temast on kirjutatud palju (vt T. Saluvere, «Kaarel Ird ja Vanemuine Nõukogude kultuuripoliitika kontekstis». Kättesaadav: https://keeljakirjandus.ee/ee/archives/34841). Erinevate allikate pinnalt ei ole kahtlust, et Kaarel Ird oli väga vastuoluline isik. Teda nii vihati kui ka austati. Teatriuurimustes on väidetud, et Ird jäi elu lõpuni kandma «juunipunase» märki ega vabanenud vaimselt sellest taagast (vt J. Rähesoo, «Eesti teater. Ülevaateteos», Eesti teatriliit, 2011, lk 307) ning meenutatakse, kuidas nad Irdiga koos kommunismi sõimasid (vt E. Kampus, «Teatrist. Vanemuisest ja vanemuislastest», Eesti teatriliit, 2019, lk 138) või kuidas Tartus Vanemuise korraldatud seminaride üheks magnetiks oli Vana Hirmsa ülimalt avatud ja Nõukogude-kriitilised mõtteavaldused (vt E. Kampus, nt lk 207).