Enriko Talvistu: ERMi direktor kui avatud tegelane

Olen aastaid jälginud tuntud muuseumide juhtide vahetumist mujal maailmas ning tõden, et sõltumata nende poliitilisest orientatsioonist kinnitab nõukogu uue juhi ametisse sõltuvalt eelnevatest erialastest teenetest ja tuntusest, mitte ministri suvast lähtudes. Vaid see tagab seal, raja taga muuseumi erialase edukuse ja rahastatuse, aga mitte tulevaste juhtide majanduslik või administratiivne tuntus mõnes muus vallas. Selline «board» on meie väikeses vabariigis täiesti olematu organ.