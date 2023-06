Pärast Emajõe rannaalalt lahkumist kulgeb kõva kruusakattega tee, kus mahub vabalt üksteisest mööduma, mitusada meetrit loode suunas, misjärel muutub puude vahel üherealiseks matkarajaks ehk ratturite keeles singliks. Seal on Pulleritsu sõnul rattaga mõnus slaalomit sõita.

Pärast seda, kui rada ületab puitsilla, jõuab see mõnesaja meetri järel kõrge rohuga kohta, kus võivad nõgesed sääri kõrvetada, ning vasakul peab olema valmis, et traataia taha sööstab kurjalt haukuv koer. «Teda karta pole vaja, aed on kindel,» kinnitab Pullerits.