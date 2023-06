Maaülikool andis teenelise professori aunimetuse Tiina Nõgesele ja Ülo Niinemetsale

Maaülikooli rektor Ülle Jaakma ütles, et selline aunimetus anti välja esmest korda. «Ettepaneku teeb akadeemiline komisjon, mis lähtub kandidaadi valikul seitsmest kriteeriumist, millest peab silmapaistvaid tulemusi olema saavutatud vähemalt kahes-kolmes. Nii professor Niinemets kui ka professor Nõges on kahtlemata oma valdkonnas maailma tipud ja on aidanud kaasa nii ülikooli kui ka oma uurimissuuna arengule ning edule,» ütles Ülle Jaakma.

Hüdrobioloogia professor Tiina Nõges on siseveekogude uurimise eestvedaja Eestis. Ta on viinud veekogude kompleksuuringud uuele tasemele, kus veekogude elustikus ei uurita baktereid, planktonit ja kalu eraldi, vaid ühiselt toimiva ökosüsteemina.

Akadeemilise komisjoni hinnangul kajastub mõlema kandidaadi tegevus igas teenelise professori aunimetuse kriteeriumis. Lisaks kuulumisele maailma tippteadlaste hulka on nad olnud viljakad doktorantide juhendajad. Rahvusvaheline mõõde on tugev ka rahusvaheliste organisatsioonide töösse panustamise kaudu. Nad on aktiivselt osalenud riiklike ja rahvusvaheliste strateegiliste dokumentide koostamises. Neil on suured teened ülikooli ees, nad on panustanud ülikooli arengusse, täites juhtimisülesandeid või toonud teadusprojektide kaudu ülikooli märkimisväärselt raha. Neid on tunnustatud riigi teaduspreemiate ja Valgetähe teenetemärgiga.