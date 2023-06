Ringiga Puiestee tänava kaudu on praegu tee küll läbitav, aga see-eest on rannaäärne autoparkla remonttöödeks hoopistükkis suletud. Parklat uuendatakse millegipärast täpselt siis, kui õues on ligi kolmkümmend soojakraadi ja suplemiseks parimad päevad käes.

Tahes-tahtmata kipub pähe küsimus, miks seda tehakse just nüüd ning mismoodi remonte linnavalitsuses üldse planeeritakse ja ajastatakse. Näiteks kui laululaval peetakse laulupidu, ega ometi just siis hakata renoveerima lauluväljaku pingiridu – pelgalt seetõttu, et «tööjärg» on seks ajaks jõudnud niikaugele? Või suletakse talvel «vajalike» hooldustööde pärast juurdepääsud spordipargi suusaradadele täpselt sel ajal, kui kauaoodatud kohev suusalumi on maha sadanud, sest ühtäkki selgus, et vabanesid tarvilikud masinad ja töömeestel tekkis graafikus sobiv lünk?