Perevägivald ja liiklusõnnetused jätsid jaanipühadele pitseri

Politseile tehti 23. ja 24. juunil väljakutseid tavapärasest rohkem, kuid raskete tagajärgedega avaliku korra sündmusi ei olnud. Politseinikud käisid nendel päevadel kokku ligikaudu 2020 väljakutsel, enamasti olid need seotud alkoholi liigtarvitamisest põhjustatud olukordadega. Perevägivalla juhtumeid oli jaanipühade ajal 136, nendest 26 Lõuna-Eestis. «Näiteks ühel juhul sai politsei väljakutse Lääne-Viru maakonda Tapa valda, kus elukaaslaste vahel tekkis tüli peolt ära mineku üle ning mees lõi mitu korda oma naist. Mees peeti kinni ja tema pidustused lõppesid jaoskonnas,» kirjeldas politsei operatiivjuht Tago Trei.

«Üldiselt olid pidulised viisakad ja enamikus peredes möödusid pühad rahulikult. Politsei on ka järgmistel päevadel suurte jõududega teedel ja tänavatel, et kontrollida juhtide sõidukiirust ja kainust. Homme algab paljudel töönädal, mistõttu veenduge enne kojusõitu, et olete kained, või leidke keegi, kes saab ja võib autoga sõita. Juhid, olge eeskujuks üksteisele – jälgige piirkiirust ja ärge tehke ohtlikke manöövreid, nii jõuavad kõik inimesed tervelt oma koju tagasi,» lisas ta.