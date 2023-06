Karmo Tüür, kas Jevgeni Prigožin korraldatud mäss oli ette prognoositav?

See oli üks võimalikke stsenaariumeid, aga tõenäosus, et ta riigisiseselt mässu tõstma hakkab, oli ikkagi väike. Ta on Venemaal olnud alati nii-öelda litsents väljaspool Venemaa riigi piire tappa, aga see avantüür oli ikkagi ootamatu. Ma arvan, et ta läks ülima riski peale.