Kirivööpäeva korraldajad loodavad, et see kujuneb iga-aastaseks ning et selleks sobib kõige paremini just jaanilaupäev. Selle kandmiseks ei pea olema alati rahvariietes, vöö võib siduda ka kleidile või teksadele ning seda võib kanda päeval tööl või õhtul lõkke ääres, igaüks leiab oma viisi.