Metsa-külmavaksiku söödud kaasik Parapalus. Kaskede ladvad on veel rohelised, aga puu keskosa on tõmbunud pruuniks. Kaugelt vaadates jääb mulje justkui poleks metsatukk veel õieti lehtima hakanudki.

Kes iganes metsa jalutama satub, võib märgata, et osa kaskede ja teistegi lehtpuude lehtedest on auklikuks söödud. Mõni puud on suisa raagu jäänud. Kui leppade kallal käivad lepapoi mardikad, siis kased ja tammed langevad enamasti mets-külmavaksiku röövikute roaks. Need viimased on tänavu mitmel pool Eestis eriti suurt hävitustööd teinud.