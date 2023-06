Arendamisega tegeleva osaühingu Giga Investeeringud tegevjuht Indrek Jakobsoo rääkis, et järgmise kuu jooksul peavad alalt kaduma nii katlamaja kui ka selle juurde kuuluvad büroohoone ja kaarhall. «Korstnat on võimalik säilitada, aga ka lammutada. Kohe praegu see plaanis ei ole, kuid peamiselt nigela seisukorra tõttu tuleb ka see tõenäoliselt tulevikus lammutada,» kommenteeris Jakobsoo.