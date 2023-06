Kui 25-kraadine ilm on viimase põuaajaga harjunud inimesele juba üpris talutav, teeb lõõskav päike ikkagi oma töö. See kütab tulikuumaks kõik, mis ette jääb. Iseäranis neelavad kiirte lõõma tumedad metallid ja muud materjalid. Need juhivad soojust kindlalt edasi. Seepärast pole imestada, et hommikust saati varjuta parklas seisnud tumeda auto salong meenutab juba pärastlõunaks saunalava.