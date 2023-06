Tervise arengu instituudi (TAI) andmetest selgub, et kukkumine ei ole ohtlik ainult eakatele, vaid see on peamine viga saamise viis kõigis vanuserühmades. 2022. aastal registreeriti Tartumaal 9247 seesugust juhtu. Seda on märgatavalt enam kui aasta varem, mil vastav näitaja oli 7983.