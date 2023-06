PILTUUDIS ⟩ Raeplatsi kollane aken värvus tuleva kultuuriaasta puhul roosaks

Kollane aken on Tartu Raekoja platsil olnud aastast 2013, mil linn ühines projektiga «Elu kahe maailma piiril». Projekti eesmärk oli National Geographicu akende kaudu tutvustada Lõuna-Eesti piirkonna vaatamisväärsusi. Kümne aastaga oli raam aga sedavõrd amortiseerunud, et vajas põhjalikumat hooldust.

Aken puhastati vanast värvist ja hooldati seejärel värske pulbervärviga, et saada püsiv tulemus. Lisaks sai aken uue välimuse, millega tervitada peagi saabuvat kultuuripealinna aastat. See tähendab, et neljapäeva pärastlõunal vanasse kohta tagasi jõudnud aken ilutseb raeplatsil nüüdsest roosana.