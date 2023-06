Suveülikool analüüsib tänavu erinevate keskkondade mõju inimesele

Huvi- või erialase täiendamise võimalusi leiab tänavu nii kultuuri- ja keelekeskkonna, looduskeskkonna, majanduskeskkonna, sotsiaalse suhtlemise keskkonna, spordikeskkonna kui ka vaimse tervise keskkonna kursuste seast. Kokku toimub 21 koolitust, mille formaat on mitmekülgne: loengute kõrval saab osaleda aruteludes ja lahendada ka praktilisi ülesandeid.

Huvilised saavad analüüsida kultuuri- ja keelekeskkonna mõju kursustel «Kestev ja muutuv keelekeskkond» ja «Suhtlemine multikultuursete klientidega». Samuti on ka sel suvel kavas traditsiooniline teatrietenduse külastus ja selle analüüs. Seekord vaadatakse Emajõe Suveteatri lavastust «Ukuaru».

Suveülikooli avaloengu «Millist loodust vajab inimene?» peab TÜ loomaökoloog Tuul Sepp. Loeng toimub 8. augustil kell 15 Tartu ülikooli botaanikaaias. Linnastumise mõjul on inimene loodusest kaugenenud ning seetõttu ei pea paljud enam loodust linnaruumis vajalikuks. Samal ajal on muutunud kliimamuutuste, elurikkuse kriisi ning inimese tervisega seotud keskkonnaprobleemid üha ilmsemaks ka Tartus. Ettekandes selgitatakse, miks on linnaloodus oluline nii keskkonnale kui ka inimesele ning kuidas igaüks saaks linnaruumis loodust kaitsta.