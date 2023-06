Biomeetria lisamine isikutunnistustele on Euroopa Liidu riikide ülene kokkulepe, mille eesmärk on turvalisuse ja julgeoleku parem tagamine tõhusa isikusamasuse kontrollimisega. See on vajalik, et tagada biomeetria sujuv võrdlusvõimekus ning et vältida võimalike probleemide teke.