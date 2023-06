Vabaduse puiestee sulgub jaanipäeva eel, et teha ruumi veeatraktsioonidele

Lõik on taasavatud 10. augustil.

Poe tänavale on juurde- ja väljapääs Ülikooli tänava kaudu.

Taksode ja turismibusside ajutised peatused luuakse Vabaduse puiesteele. Mõlemale transpordiliigile on kolm kohta. Taksodele on kolm ajutist kohta eraldatud ka Kaubamaja parklasse.

Algselt planeeritud basseini asemel tuleb tänavu hoopis veemängude ala, kust leiab erinevad veeatraktsioonid, mis pakuvad erinevaid tegevusi nii väiksematele kui suurematele. Veeatraktsioonid kasutavad vähem vett, on ohutumad, ent pakuvad seejuures palaval suvepäeval kindlasti piisavalt jahutust ja võimalusi mänguks. Lisaks leiab alalt suure pöördkarusselli ja erinevaid turnimisatraktsioone.

«Paljude tartlaste jaoks on autovabaduse puiestee olulise sümboolse tähendusega. See markeerib Tartu suve algust ja loob nii linlastele kui ka külalistele uusi võimalusi tegevusteks südalinnas. Lisaks erinevatele toimuvatele rahvarohketele sündmustele Autovabaduse puiestee alal, oleme teinud suuri pingutusi selle nimel, et külastajatel oleks tegevusi ja mõnus olla ka ajal, mil sündmusi ei toimu. Tänava sulgemise ja paigaldatavate ruumiloome elementidega loome suurepärase atmosfääri, kus suvel veeta aega perega, kohtuda tuttavatega ja nautida kultuurseid sündmuseid,» ütles kultuuriosakonna juhataja Sten Svetljakov.