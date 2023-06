Vaidlus tärkab. Ravila tänava kaseallee läheb rattatee nimel sae alla

Nagu ütles linnavalitsuse arborist Kaire Zimmer, on tema sellise ettepaneku teinud, aga lõplikku otsust veel ei ole. Ta põhjendas, et juba valminud rattatee osa ehitamine on allees kasvavaid kaski kahjustanud ja seal peab pidevalt kuivavaid oksi välja lõikama. Kui nüüd rattateed pikemaks ehitatakse, saavad ka uue osa äärde jäävad kased kahjustada.

Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski ütles, et praeguseks on projekt valmis, see näeb ette puude asendamise, ja ehitajagi on valitud. Tõenäoliselt juuli keskel tööd algavad. Kavandatud on kolm meetrit lai kahesuunaline asfaltkattega rattatee. Allees kasvavate kaskede vahel on ruumi umbes neli meetrit.