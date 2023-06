Põuaaeg on üle Eesti kestnud nädalaid ning tuleoht on kujunenud sedavõrd suureks, et sunnib päästjad eelseisvasse jaanilaupäeva suhtuma eriti valvsalt. Tuld lubatakse teha vaid äärmise ettevaatlikkusega ja kindlasti mitte metsas või selle vahetus läheduses.