Hans Orru: miks on teed, poed ja torud tähtsamad kui puud ja inimesed?

Ühe rea kaskede mahavõtmise põhjenduseks on toodud asjaolu, et teede ja tulevase poe parkla ehitusel hävitatakse suur osa juurestikust ning kased on puud, mis selliseid muutusi ei talu (Tartu linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll nr 22, 14. juuni 2023). Lisaks: «Kui kased ei sure esimesel aastal, siis toimub see lähiaastatel ning seetõttu on mõistlik kohe istutada uued puud, mis juba kasvamisel kohanevad uue kasvukeskkonnaga.»