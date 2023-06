Ivo Känd: esindussammas – rahaikke monument igavese valu auks

Eestlastena oleme legendaarsed oma laulupidudega, monumentidega paraku on meil muresid. Ükskõik kas püstitatakse kliimasobimatu võõrstiilne klaasrist Tallinna või korraldatakse halenaljakas sambakarneval Viljandis, kas püüdis skulptor Kangro laeva kandva Kalevipoja hiidkuju sättida Tallinna lahte või kivi viskava versiooni Saadjärve äärde – no kohe mitte ei lähe.

Vabaduse väljakul tema klaasilikus kõrguses seisev võidusammas pidi autorite idee kohaselt seostuma jääga, tuletades meelde, et Eesti on põhjamaa. Jääskulptuuri illusiooni pidi rõhutama monumendi seest kumav valgus. Paraku sai see imeilu meie klaasilikule kõrgusele saatuslikuks, sest kohtusid arusaamatu rahakasutus, ebaõnnestunud konstruktsioonid ja poliitiline arrogants.