PILDID ⟩ Märk looduse muutumisest. Uustulnuk õgib Emajõe ääres pajud paljaks

Putukateadlane Urmas Tartes muigas, et kui see oleks maailmalõpp, siis selline maailmalõpp on käinud tsükliliselt juba tuhandeid aastaid. Tema sõnul torkab meie looduses tavaliselt rohkem silma toominga-võrgendikoi, aga nende liikide eripära on, et kui toitu napib, võivad need ka teist liiki puudele kolida. Aga Emajõe loodusraja ääres mõnuleb praegu paju-võrgendikoi, kes on meie looduses uustulnuk. Esimest korda on kirjeldatud seda liiki siinmail 2008. aastal ja nüüd on see levinud jõudsalt ka Põhja-Eestisse.