Tartu noorsootöö keskus pälvis Kaitseministeeriumi tunnustuse

Asutuse tunnustusele kandideerinud noorsootöötaja Sära Sthella Tohvi sõnul on riigikaitse tema südameasi ning see on vastutus, mida kannab hea meelega. «Olen tänulik, et Tartu noorsootöö keskus võimaldab mulle paindlikku graafikut, et võtta osa nii kaitseliidu ja kaitseväe õppustest,» rääkis ta. «Lisaks minu toetamisele panustab keskus noorte riigikaitseõpetusse, viies läbi töötubasid, kutsudes külalisi või suunates huvilisi noorteorganisatsioonide poole.»