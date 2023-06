Tartu linna päev pakub rikkalikku kultuuriprogrammi

Tartu linna päeva alapealkiri on aastaid olnud «Ooperisümbioos» ja tänavu toimub see juba seitsmendat korda. Ooperisümbioosides astuvad lavale kooslused, kes tavaliselt koos ei tegutse.

Tartu linna päeva peakorraldaja Reigo Tamm peab tänuväärseks, et just Tartu linna päevast on saanud ooperi ning laiemalt klassikalise muusika katsetamise, uuendamise ja tutvustamise koht. «Oleme eelnevatel aastatel ooperisümbioose teinud koos mitmete sõnateatritega, sellel aastal teeme liikumisaastast inspireerituna koostööd kahe tantsuteatri ja improteatriga. Põnev on näha, kuidas sellel korral ooperilauljad ja tantsijad võrdsete partneritena jutustavad koos ühte lugu,» rääkis Tamm.