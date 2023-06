Tanel Tein: prügipõletus linnaservas? Mõtleme veel

Tartu külje alla planeeritavale Baltimaade suurimale ohtlike jäätmete põletustehasele on linnavalitsus andnud loa ilma seaduses ettenähtud eriplaneeringuta, mille ülesanne olnuks teha põhjalikud analüüsid sellise tehase sobivuse kohta kõnealusesse keskkonda. Nii on praegugi ebaselge, millele tuginedes arvavad linnavalitsejad eesotsas linnapeaga, et parim ja sobivaim koht suuri riske sisaldava tehase püstitamiseks on elamutega piirnev linnaterritoorium kolme kilomeetri kaugusel kesklinnast?

See, et kunagi oli see koht selliseks tegevuseks sobiv, ei ole argument, sest linn on viimaste aastakümnetega tohutult muutunud ja kasvanud. Võrreldes senisega suurenevad ju tugevalt ka uue tehase käitlusmahud, mis võib olla suur probleem. Jah, jäätmeid on vaja käidelda, kuid just asukoht on turvalisuse seisukohast määrava tähtsusega, ja kohalike elanike turvalisus pole jäätmete käitlemise olulisuse kõrval teisejärguline teema.