Tartu laululaval ülemöödunud suvel vaatajate ette toodud suurejoonelise rokkooperi «Johnny» pankrotilugu on jõudnud sinnamaale, kus pankrotihaldur on suutnud korraldaja vara küll osaliselt maha müüa, kuid sellest saadud raha on köömes võrreldes summaga, mida lavastuses osalenud partnerid ootavad. Ilmselt jäävadki ootama.