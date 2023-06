Ajuokse suvetuuri bänd ei lahku Varnjast enne hooaja lõppu

Näituse suurimate mõõtmetega teostekomplekt asub vana kalurimaja pööningul. Sinna on väga värvikirevalt maalitud ansambel Kama 2, mis hakkas tegutsema alles mullu novembris. Selle autorid on bändi liikmed Timo Tiivas (graafikadisainer, illustraator ja ansambli Siemens Nokia kitarrist), Roland Seer (animaator, illustraator ja trummar) ja Gutface (tänavakunstnik ja graafikadisainer).

Maalitud Kama 2 ei lahku Varnjast enne hooaja lõppu, silmast otse silma ja võimenditest otse kõrva mängis trio aga pühapäeval näituse avamisel. Suvetuurile trio niisiis ei lähe. Kuraator Stina Leek on seadnud Voronja hooaja omamoodi tagurpidi: ansambli ja kogu näitusega tutvuda soovijad peavad ennast ise Varnjasse tuuritama. See on ju kirjas ka näituse pealkirjas «Ajuokse tagurpidi suvetuur».