Elva vallavanema umbusaldamine kukkus läbi

Umbusaldusavalduse valmistasid ette Isamaa ja EKRE fraktsioon. Volikogu liikme Raimond Pihlapi (Isamaa) sõnul on raske ühte konkreetset põhjust vallavanema umbusaldamiseks esile tõsta, kuna probleeme on palju. Opositsioon heidab vallavanemale ette tema juhitud ehitusettevõtte C.T Grupp tegevust ja samuti korvpalliklubi BC Elva ebakompetentset ja kahjumlikku juhtimist. Vallavanema sõnul sisaldavad koalitsiooni süüdistused valeväiteid ja isiklikke rünnakuid.



Hävitav hinnang



Möödunud aasta lõpus uuris politsei kriminaalmenetluse käigus BC Elvale valla rahakotist eraldatud toetusi, kuna õhus oli kahtlus, et vallavanem Värv ja vallavalitsuse liige Margus Ivask olid klubile raha eraldades rikkunud toimingupiirangut. Nüüdseks on politsei nii kriminaal- kui ka väärteomenetlusele joone alla tõmmanud. Uurimise käigus ühtegi õigusrikkumist ei tuvastatud.



Lisaks märkis opositsioon äsjases umbusaldusavalduses, et nii vallavanema juhitud korvpalliklubi kui ka tema isiklik ehitusettevõte on maksuvõlgades. «Meie hinnangul on nende kahe organisatsiooni tõttu vallavanemal väga suur huvide konflikt, mis on endaga kaasa toonud nii mainelise kui majandusliku kahju vallale,» märkis Pihlap.



«Meie eesmärk ei ole koalitsiooni lõhkuda, vaid juhtida tähelepanu tõsistele probleemidele, mis praeguse vallavanema töös on ilmnenud. Usun, et koalitsioonil on kompetentseid inimesi küll, kes võiks Värvi asemel valda juhtida,» jätkas Pihlap.



Vallavanem kaitseb



Värvi sõnul on opositsiooni etteheidetes mitu valeväidet. Tema sõnul käsitletakse kõiki C.T. Grupi tegevusega seotud etteheiteid 2020. aastal võidetud riigihanke taustal. «See oli aeg enne seda, kui minust sai vallavanem. Toona said täidetud kõik lepingulised kohustused ning peale minu vallavanemaks saamist pole C.T. Grupp osalenud ühelgi hankel ega osutanud ei otseselt ega kaudselt vallale ühtegi teenust,» kommenteeris ta. Huvide konflikt on Värvi sõnul otsitud probleem.



Samuti rõhutas Värv, et BC Elvale toetuse eraldamist mullu kevadel uuris politsei ning see tegevus lõppes süüdistust esitamata. «Rohkem ei ole BC Elva vallalt toetust küsinud ega ka saanud. Kuid jätkame vallas laste jaoks oluliste projektide tegemist ka tulevikus.»



Vallavanem tunnistas, et mõlemal organisatsioonil on tõesti maksuvõlg riigi ees, kuid ta kinnitas, et tegeleb nende lahendamisega.