Kisub vihmale. Jaanilõkke tegemise keeldu ilmselt ei tule

Päästeameti kommunikatsiooniosakonna nõunik Berit-Helena Lamp ütles, et päästeamet on esialgu otsustanud jaanipäeva ajaks tuletegemist mitte keelata, kuid lisas, et ilmaprognoosi jälgitakse edasi ning otsus võib muutuda.

«Praegu need tulekahjud, mis on olnud, on tekkinud mingitest muudest veidratest kokkusattumustest. Hetkel me ei näe põhjust, miks keelata jaanitule tegemist,» ütles Lamp. Ta lisas, et tuletegemise keeld metsas ja maastikul siiski jääb, kuid külaplatse ja koduaedu keelualade sekka esialgu ei arvestata. «Manitseme, et tuleohutuse reegleid tuleb ikkagi järgida. Kui on tuul, siis ei tohi lõket põlema panna.»