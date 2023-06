Ülikooli raamatukogu kutsub sünnipäeva puhul kontserti kuulama

«Raamatukogu tänab oma külastajaid ja lugejaid. Nagu eelmisel aastal, täname ka seekord kõiki toreda kontserdiga,» ütles raamatukogu direktor Krista Aru. «Puhkpillimuusika on just see, mis sobib kokku raamatukoguga: see on kõigile ja võimaldab kõike, nii kuulamist, unistamist kui ka tantsimist.» Popside puhkpillimuusika kõlab raamatukoguesisel platsil tund aega.