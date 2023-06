Uuringu kohaselt kasutavad mootorratturid turvavarustust aina rohkem

Töö autor, Tartus tegutseva autokooli Motohunt õpetaja Ants Verliini sõnul on kõige rõõmustavam, et kohustuslikku kiivrit kantakse pea sajal protsendil juhtudel ehk 99,7 protsenti juhtidest kannab alati kiivrit. «Suurenenud on ka muu varustuse kandmine: kaitsmetega kindaid kasutab pea 96 protsenti vastanutest, kolm aastat tagasi oli see näitaja 86 protsenti. Motojopet kannab 94 protsenti mootorratturitest, eelmises uuringus oli see näitaja vaid 75 protsenti,» teatas ta.

Ants Verliini sõnul on oluline ka see, et juhid on teadvustanud, et mootorrattur on liiklusõnnetuses alati nõrgem pool ning motovarustus on iseenda kaitseks. «Vaid 3,5 protsenti vastanutest leidis, et ei peaks kandma täielikku motovarustust, valdav enamik saab varustuse vajalikkusest selgelt aru. See on väga oluline, et mootorrattur mõistab turvavarustuse vajalikkust ja kasutab seda, kuna aasta-aastalt on liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arv jäänud samaks või olnud kasvavas järgus,» lisas ta.

Rohkem kui kolmveerand vastanutest on sattunud liiklusohtlikku olukorda ja rohkem kui veerandi vastanutega on juhtunud liiklusõnnetus. «Uuring näitas, et kui juht sattus täielikku turvavarustust kandes liiklusõnnetusse, siis enamikul juhtudel olid vigastused minimaalsed – peamiselt sinikad ja põrutused,» selgitas Verliin.