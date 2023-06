VIDEO JA GALERII ⟩ Päev otsa ameeriklaste pommitajat oodanud inimesed pidid pettuma

Laupäevasel lennusõul lubati pealtvaatajatele esimest korda näidata jänkide võimsat lennumasinat. Esialgu pidi see lennundusmuuseumist 300 meetri kõrguselt ülelennu sooritama kell 12.45, seejärel lubasid korraldajad, et see saabub pärast F-16 hävituslennukite esinemist. Paraku ei jõudnud masin kohale ka pärast hävitajaid ning korraldusmeeskondki hakkas ühel hetkel usku kaotama ja see asendus lootusega, et äkki ikka tuleb.