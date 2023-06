Tartlannat lahutas surmast kõigest paar minutit

Sageli pole pererahval aimugi, et nähtamatu eluohtlik gaas nende kodus ringi hiilib. G4Si standardlahenduste divisjoni direktori Tarmo Pärjala sõnul on nii mõnigi saanud vingugaasi olemasolust teada alles pärast anduri paigaldamist.

«Pärast anduri paigaldamist on kurdetud, et see annab kogu aeg valehäiret. Põhjus pole olnud aga rikkis seadmes, vaid selles, et eluruumis on vingugaas,» rääkis ta. «Sellises olukorras tuleks üle vaadata küttekehad ja kütmisviisid, kuid kahjuks uskumatult suur hulk inimesi hoopis loobub andurist ning seab oma tervise ohtu.»

2021. aastast on lisaks suitsuandurile kohustuslik ka vingugaasiandur. See peab olema tahkekütteseadmega hoonetes ehk seal, kus on näiteks ahi, pliit või kamin. G4Si värskest uuringust selgus aga jahmatav fakt: seda nõuet täidab vaid 75 protsenti leibkondadest, 25 protsenti eirab seadust.

Kui teadlikud on inimesed vingugaasist ning kuidas end selle eest kaitsta? G4Si ja päästeameti statistika annab vastused.

Häirele ei pöörata tähelepanu

Vingugaas tekib mittetäieliku põlemise käigus ning seda on võimalik tuvastada ainult anduri abil. «Ilmselt just seetõttu tekivad olukorrad, kus inimene peab vinguanduri häiret valeks – ruumis pole vingugaas tema jaoks kuidagi tajutav,» nendib G4Si Nublu teenusejuht Eveli Hunt ning lisab, et sel põhjusel loobus eelmisel aastal 2000 perekonda vingugaasiandurist (siia hulka kuulusid ka teiste brändide andurid, mitte vaid Nublu).