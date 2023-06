Tänavakunstimaestro Bach Babach tegi paari päevaga ära maalingu, mida ta oli kandnud mõttes mitu aastat. Seda saab vaadata Akadeemia ja Riia tänava nurgamaja seinal. Pildi aluseks on aastast 1914 pärit foto, kuhu Johannes Pääsuke on jäädvustanud postijaama, mille kohal on praegu kaitseväe akadeemia.