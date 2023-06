Suur roll valmivas filmis on täita ka Tartu trüki- ja paberikunsti keskusel Typa, kus täna filmiti linateose esimesi minuteid, aga tegevus toimub seal kogu filmi vältel.

«Praegu filmime siin täiesti algust, sest just siin kohtuvad Irma ja Rudolf. Aga sama sündmuskohta võib näha ka filmi keskel ja lõpus, sest see on Rudolfi trükikoda ning siin leiavad aset päris erinevad stsenaarsed sõlmpunktid,» selgitas linateose üks produtsente Adeele Tähemaa.