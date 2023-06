Rahvusvahelised eksperdid nügivad Tartus kultuuri abil Euroopa rohepoliitikat

Kohtumine Tartus pole juhuslik, määravaks sai Tartu kuulumine Euroopa Komisjoni 100 kliimaneutraalse ja targa linna hulka kui ka Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 loovkontseptsioon «Ellujäämise kunstid», mis roheteemadega haakub. Samuti on Tartu 2024 koos linnaga üks esimesi Eestis, kes on loonud keskkonnahoidliku kultuurikorralduse juhendi, milles toodud põhimõtteid järgivad linna ja Tartu 2024 programmi sündmused.

«See, millega tegeleme nende kahe päeva jooksul, on tugevalt seotud Tartu 2024 juhtideega,» rääkis Tartu 2024 programmiliini Elu ja Keskkond juht Triin Pikk. «Otsime ja loome viise, kuidas tagada kestlik tulevik ja elu maal ning kuidas just kultuur ja loomevaldkond saab aidata kaasa paremale valdkondade vahelisele koostööle ja kestlikule arengule rohujuuretasandil.»

Pika sõnul on kultuuri võimuses inspireerida publikut, muuta mõtteviise ning pakkuda välja uusi mõttemustreid, kuidas elu jätkusuutlikult korraldada. Ajurünnaku tulemusel valmivat plaani esitleb Voices of Culture septembris Brüsselis. Raport saab Euroopa Komisjonile aluseks rohepoliitikate väljatöötamiseks ja liikmesriikide rahastusmudelite koostamiseks.

Voices of Culture on alates 2015. aastast osa Euroopa Komisjoni initsiatiivist suurendada ja julgustada dialoogi Euroopa Liidu kodanikuühiskonna sidusrühmade ja komisjoni vahel. Praegu juhib dialoogi Voices of Culture komisjoni nimel Goethe instituut.