Pikk põud pani põntsu veesurvele kodudes

Tartu külje all Tõrvandis Aasa elurajoonis kosutasid noorukesed Getter ja Grete eile kasvuhoones taimi aiavoolikust vett lastes. Mõnel päeval see aga ei õnnestu, sest piirkonnas on veesurve nii nigel, et vett ainult niriseb. Eriti hull on seis praeguse kuumalaine ajal.