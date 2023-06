Pool kuud lehti vedanud Omniva vaevleb endiselt hädas

Põhjus on selles, et konkurentsiameti seatud ühinemiskeelu tõttu Express Posti asemel 1. juunist teenust pakkuma hakanud ja lehekande monopoliseerinud Omniva ei tule uute kohustustega kuigi hästi toime.

«Aga mida ma teen vanade lehtedega, praegu ei ole isegi kütta vaja, lihtsalt viskan prügikasti,» kurtis Laurson eile õhtupoolikul. «Õhtulehe tellimuse juba lõpetasin, sest mul pole vanapaberit vaja. Postimeest olen aga harjunud tellima ja loodan, et see olukord peagi jälle normaliseerub.»

Omniva jaotuskeskuste Lõuna piirkonna juht Jaanus Jõelaid vabandab kõigi tellijate ees, kes ei ole ajalehte saanud õigel ajal. «Kahjuks on meil endiselt puudu lehekandjatest ja on esinenud ka tehnilisi probleeme. Tegeleme nende murede lahendamisega operatiivselt: värbame uusi töötajaid ja lahendame järk-järgult tehnilised küsimused,» lubas Jõelaid, ent ühtegi tähtaega välja ei öelnud.

Ta lisas, et kui lehte ei ole varahommikul postkastis, tuuakse see tellijale esimesel võimalusel. Kui leht ei ole jõudnud postkasti päeva jooksul, siis tuleb sellest teada anda e-posti aadressil info@omniva.ee või helistada kliendiinfoliinil 661 6616. «Igal juhul on positiivne kui inimesed meie poole pöörduvad, see on meie jaoks väärtuslik, et teenust paremaks muuta,» ütles Jõelaid. «Käsitleme igat kliendi pöördumist personaalselt ja seetõttu võib vastamine võtta esialgu paar päeva aega.»