Üks uus kohvik on kavandatud Kaarsillani viiva Raatuse tänava pikenduse lõppu, kus liigub palju inimesi ning on seega hea ja atraktiivne koht, tutvustas plaani Tartu abilinnapea Elo Kiivet. Lihtsamalt öeldes tuleb see Lydia Koidula ja Johan Voldemar Jannseni mälestusväljaku lähedusse.