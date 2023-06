Kurb on tõdeda, et üha enam hääbub minu usk sellesse vägevasse nutimaailma, kus kõiki andmeid hoitakse mingis nunnus «pilvekeseks» ristitud kohas, mis tegelikult asubki umbes sama käegakatsutavas kohas nagu taevariik. Iga vähem või rohkem eluks vajaliku tegevuse tarvis arendavad susse lohistavad ja elektriliste Porschedega sõitvad idufirmade loojad jälle uue äpi, aga kui saadakse aru, et sellest ei kasva «ükssarvikut», siis jooksevad nad laiali.