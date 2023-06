Enriko Talvistu: monumendilinn Tartu – vaatame teraselt

Linnas on viimasel kümnendil tõsiselt tihenenud nn vaese mehe monumentide võrk. Kõige tihedamalt võib neid vaskplaatidega pinke leida Toomemäel, ülikooli muuseumi sissepääsu ümber, nende tekitamises on kahtlemata muuseumil oma osa. Tõtt-öelda ei teagi, kui palju neid linnas on, aga siiski rohkem kesklinna ümber.