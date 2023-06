Tartlased saavad kaasa rääkida Tartu linna arengu kavandamisel

Uus arengukava määrab Tartu linna peamised arengusuunad ja tegevused aastani 2035, kuid vaatab samas ka strateegilisi eesmärke kahekümne aasta perspektiivis aastani 2045. Arengukava koostamisel lähtutakse ülemaailmse kestliku arengu eesmärkide raamistikust, mis on hea abivahend, et tagada tasakaalu kõikide valdkondade vahel ja võrrelda linna arengut muu maailmaga.

Eeltööna tehti jaanuaris linlaste seas rahulolu-uuring ja mai alguses toimus visioonikonverents, kus räägiti, millised on olulisemad teemad täna ja homme, millest tuleb Tartus rääkida ning mille poole sihte seada. Lisaks koostas Tallinna ülikooli töörühm analüüsi, et saada ülevaade Tartu linna arengu hetkeseisust.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul tuleb aeg-ajalt endalt küsida, millist Tartut me tahame ja kuidas sinna jõuda. «Oluline on, et Tartu eesmärgid oleksid meile kõigile ühtmoodi arusaadavad, südamelähedased ja ajakohased. Seetõttu on tähtis, et kõik huvitatud osapooled saaksid kaasa mõelda ja rääkida,» lisas linnapea.