Pooled Eesti headest apteekidest, kes väärisid Oskari, asuvad Tartus

Oskarile oli võimalik kandideerida 476 apteegil. Hindamise aluseks olevate põhimõtete kogum on kirjas apteegiteenuse kvaliteedijuhises, kus on teemad alates ravimsuhtlemisest, tervise jälgimisest ja ravimite valmistamisest kuni erialase eetika ja sõltumatuseni välja.

Enesehindamisele järgnes teine hindamine, mille viisid läbi apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühma liikmed. Töörühma juht proviisor Külli Teder selgitas, et tegemist on apteekrite enda initsiatiivil ellu kutsutud ettevõtmisega.

«Soovime arendada valdkonda selliselt, et apteekreid nähtaks ravimivaldkonna pädevaimate spetsialistidena ja meie panus esmatasandi tervishoiusüsteemi oleks järjest olulisem,» ütles ta. «Oleme asjatundlikud ja arenemishimulised, saame pakkuda patsiendile tervise- ja raviminõu, erinevaid teenuseid. Uuringud on näidanud, et see kõik aitab suurendada tervishoiusüsteemi kulutõhusust, parandada elanikkonna tervist ja terviseteadlikkust.»