Iisraeli elanikust kunstnik Tenno Pent Sooster on teinud suhtlusmeedias postitusi, millest on lugeda, et tema ja sama riigi elaniku Sergei Bunkovi ühine näitus, mis oli kavandatud kevadeks 2024 Eesti Rahva Muuseumisse, jääb ära. ERMist on neile läkitatud kaks asjakohast kirja.