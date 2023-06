Omniva uus mure: varas tühjendab Tartus kirjakaste

Viimastel päevadel on Tartus lahti muugitud paarkümmend kirjakasti. «Kirjakasti lukk on lahti murtud ja need seisavad tühjalt,» ütles Omniva Lõuna piirkonna jaotuskeskuste juht Jaanus Jõelaid. «Osa lukke on ka katki tehtud ja ust ei saa enam sulgeda. Ka täna hommikul avastasime järjekordsed lahti murtud kirjakastid.»