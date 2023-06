Teatrifestival toob Emajõelinna paljud armastatud kodumaised näitlejad

Festivali juht ja kuraator Hedi-Liis Toome rääkis, et Draama programm on sel aastal noorte poole kaldu – Tartusse tulevad kaks väga eriilmelist lavakunstikooli 31. lennu diplomilavastust «Tiit Pagu» ja «Komöödia», parimad noorema põlve etenduskunstnikud Liisa Saarmäel, Netti Nüganen ja Jarmo Reha. Noortest tegijatest on esindatud veel ka Ringo Ramul ja Priit Põldma Ugalast ning Hendrik Toompere jr ja Karmo Nigula Eesti draamateatrist. Lisaks on mitme lavastuse raskuskese sellel aastal muusika – Lauri Lagle suurejooneline «Ainult jõed voolavad vabalt», Eesti draamateatri «Café Théâtral’is» ja Mingo Rajandi ja Eva Kolditsa «Elajannades» on laval live-bändid.